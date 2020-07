Polícia Civil de Osasco liberta dois reféns e recupera carga roubada

A Polícia Civil de Osasco (Demacro) libertou dois reféns e localizou parte de uma carga roubada no Jardim Boa Vista, São Paulo, próximo ao City Bussocaba. A ação aconteceu na última sexta-feira (3).

As informações prestadas pela vítima que teve a carga roubada dias antes levaram os policiais até o local. Investigações apontaram que os reféns e a carga roubada teriam sido levados para uma residência na rua Geraldo Lopes.

No local, agentes da Garra encontraram dois indivíduos, que saíam de um veículo estacionado em frente ao imóvel. Quando os suspeitos viram a viatura, correram, pularam e quebraram o telhado de outra residência, que fica abaixo do nível da rua, e conseguiram fugir.

Publicidade

Próximos de onde o carro dos suspeitos foi estacionado, os policiais escutaram gritos e encontraram os dois reféns trancados no baú do veículo. As vítimas foram libertadas e parte da carga roubada foi recuperada e devolvida à empresa.

A polícia segue com as investigações para identificar os autores do crime e encontrar os criminosos que fugiram.