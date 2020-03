Polícia Civil investiga esquema criminoso no Detran de Pirapora do Bom Jesus

Nesta quarta-feira (18), a Polícia Civil (Deinter 7) deflagrou uma operação que investiga um esquema de corrupção na seção de trânsito do Detran de Pirapora do Bom Jesus.

Os trabalhos de polícia judiciária, que tiveram início há seis meses, apuravam o envolvimento de servidores do Detran com os crimes de corrupção ativa e associação criminosa.

Durante a ação, que contou com apoio de policiais civis de São Roque e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Sorocaba (Deinter 7), deu-se cumprimento a oito Mandados de Busca e Apreensão, resultando na apreensão de diversos documentos, vistorias, CNHs, livros de registros de prontuários, notebook, celulares e R$ 2.760 em dinheiro.

Os documentos e equipamentos foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer os demais envolvidos no esquema ilícito.