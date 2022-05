Polícia Civil prende 6 integrantes de quadrilha do Pix que agia em Osasco, Barueri e região

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (17), seis suspeitos de integrarem uma quadrilha do Pix que agia em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região.

publicidade

As prisões foram realizadas por agentes do 93º DP, no Jaguaré, zona Oeste da capital paulista, por meio do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), durante a operação “Sufoco”.

Os indivíduos também atuavam em bairros como Butantã, Jaguaré, Vila Sônia e Jardim Arpoador, segundo a Polícia Civil.

publicidade

Durante a operação, os policiais localizaram um veículo modelo Hyundai/ix35, um simulacro de arma de fogo, dinheiro, máquinas de cartão de crédito e cartões de vítimas, joias, relógios, notebooks, diversos celulares, além de extratos bancários comprovando o recebimento de valores desviados das contas das vítimas para “laranjas”.

Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para a perícia. Já o grupo indiciado teve cumprido os referidos mandados de prisão temporária e permanece à disposição da Justiça.