Polícia Civil prende grupo que aplicava golpe em desempregados

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil, na manhã de terça-feira (22), na região central da capital paulista. O grupo aplicava um golpe em pessoas que procuravam empregos.

No local, policiais do 4º DP Consolação encontraram algumas das vítimas que estavam esperando para serem atendidas. Mesmo desempregados, os trabalhadores que caíam no golpe eram orientadas a pagar um curso profissionalizante para conseguir a vaga de emprego, que não existia.

As investigações apontaram que, mesmo fazendo o curso, nenhuma das vítimas havia conseguido, de fato, a vaga de emprego. Além disso, elas teriam que comprar uniformes para a suposta função.

Publicidade

A equipe apreendeu diversos currículos e um livro com informações de documentos, que comprovavam a realização das fraudes e anotações de supostos contratos de emprego. Durante a ação, os policiais conseguiram identificar que dois dos envolvidos já haviam participado de outros crimes semelhantes.

O grupo foi encaminhado à unidade policial e autuados por estelionato e associação criminosa.