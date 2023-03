Polícia Civil prende quadrilha responsável por tráfico de drogas em Santana de Parnaíba

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil prendeu quatro homens, de 33, 39, 43 e 46 anos, acusados de participar de um esquema de tráfico de drogas em Santana de Parnaíba. A prisão ocorreu na sexta-feira (3). As investigações foram realizadas pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).

Durante as diligências, os policiais averiguaram as informações sobre um grupo de pessoas que estariam negociando entorpecentes e abasteceriam pontos do tráfico na região.

Ao vistoriar o veículo que era usado pelos detidos, encontraram o entorpecente: 120 tijolos de cocaína, acondicionado em um compartimento.

Os quatro homens foram presos em flagrante e levados à Especializada, onde passaram pelos trâmites de polícia judiciária.

Após, foram encaminhados ao cárcere e permanece à disposição da Justiça.