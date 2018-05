Polícia Civil tem 1.100 vagas abertas em concursos públicos

Estão abertas as inscrições para concursos públicos que totalizam 1,1 mil vagas na Polícia Civil de São Paulo. As inscrições seguem até o início de junho, no site da Fundação Vunesp.

São 300 oportunidades para agente de telecomunicações e 200 para papiloscopista, 400 vagas de agentes policias e 200 de auxiliares de papiloscopista policial. Os salários vão de R$ 2,9 mil a R$ 3,6 mil.

Além destes, a Polícia Civil realiza concursos com 800 vagas para escrivão e 600 para investigador, ambos com salário de mais de R$ 3,7 mil. As inscrições se encerraram dia 15 de maio.