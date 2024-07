Polícia descobre laboratório de drogas em Osasco

Uma operação conduzida pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) desmantelou um laboratório improvisado para refino e armazenamento de drogas em Osasco na terça-feira (9). A ação resultou na apreensão de mais de 18 quilos de entorpecentes, incluindo cocaína e maconha.

A investigação teve início após denúncias sobre um veículo suspeito envolvido em um esquema de distribuição de drogas na região do Jardim Roberto. Durante as buscas, os policiais do 5º Baep interceptaram um adolescente de 17 anos que tentava fugir com uma mochila contendo dois tijolos de maconha e mais de 160 porções da droga.

Posteriormente, os agentes localizaram um homem adulto manobrando o veículo suspeito. Com ele, foi encontrada a chave do imóvel que servia como laboratório, além de um tijolo de maconha escondido sob o banco do passageiro.

Ao inspecionar a residência, os policiais descobriram um verdadeiro laboratório de refino de drogas. Foram encontradas bacias contendo insumos para mistura de cocaína, totalizando aproximadamente quatro quilos da substância. Além disso, os agentes apreenderam balanças de precisão, anotações sobre a movimentação do tráfico, munições e outras porções de maconha.

O homem responsável pelo imóvel foi preso, e o adolescente, apreendido. Segundo as informações obtidas, o menor estava envolvido no esquema há cerca de dois meses, realizando a entrega das drogas no local.

A dupla foi encaminhada à delegacia, e o caso foi registrado como tráfico de drogas, corrupção de menor, posse ou porte ilegal de arma de fogo, e localização/apreensão de veículo e objetos no 5° Distrito Policial de Osasco.