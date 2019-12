Polícia encontra 1 tonelada de maconha escondida em área de shows em Osasco

Na manhã desta quinta-feira (19), policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais apreenderam cerca de uma tonelada de maconha escondida em uma carga de cebolas em Osasco. Três suspeitos, que mexiam na carga, foram presos.

A carga estava guardada dentro da Arena VIP, ao lado do Sesc Osasco, no Jardim das Flores, onde foram realizados diversos shows de artistas populares nos últimos meses.

Além da apreensão de drogas e da prisão do trio, os policiais do Deic apreenderam um caminhão e duas picapes. (Com informações do G1)

