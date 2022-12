Polícia encontra 200 kg de maconha em “barraco da droga” e prende três em Osasco

A Polícia Civil apreendeu 200 quilos de maconha que estavam escondidos dentro de um barraco, em uma comunidade do Jardim Santa Fé, na zona Norte de Osasco. Três indivíduos foram presos na ação realizada na última quinta-feira (15).

O delegado Marcelo Prado, responsável pela operação, disse que o local era monitorado há três meses, em mais uma investigação para o combate ao tráfico de drogas na região. “Já temos 10 pessoas identificadas. De um lado, [vamos] tirar esses indivíduos da rua, e de outro, enfraquecer o tráfico”, declarou à reportagem do SBT.

Os três homens detidos eram responsáveis por tomar conta do entorpecente que estava escondido no barraco, em Osasco. Segundo a polícia, a droga apreendida seria comercializada neste período de final de ano, movimentando cerca de R$ 1 milhão.

Os entorpecentes foram levados ao DP de Carapicuíba, onde o caso foi registrado e a polícia segue com as investigações para prender outros traficantes envolvidos no esquema criminoso.