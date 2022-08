Polícia encontra 3 corpos decapitados dentro de cemitério clandestino em Itapevi

A Polícia Civil de Itapevi localizou, nesta terça-feira (2), um cemitério clandestino com ao menos três corpos enterrados. As equipes chegaram até o local, uma área de mata de difícil acesso, após uma denúncia anônima.

O delegado de Itapevi, Aloysio Ribeiro, disse ao “Brasil Urgente”, que os corpos foram encontrados já em estado de esqueletização. “Os três foram decapitados e enterrados com a cabeça debaixo do corpo e as mãos amarradas para trás”, afirmou.

De acordo com o delegado, o Instituto Médico Legal (IML) vai apontar se tratam-se de corpos de homens ou mulheres, já que não foi possível identificar de imediato devido ao estado avançado de putrefação.

A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros trabalharam em conjunto para a retirada dos corpos. A polícia acredita que sejam de vítimas do “tribunal do crime” e prossegue com as investigações.