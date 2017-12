Polícia encontra carne vencida à venda em açougue em Alphaville

Policiais civis apreenderam, nesta segunda-feira, 18, carne vencida que seria comercializada no açougue London Carnes, em Alphaville, Barueri. Um homem foi preso.

A polícia suspeita de que as etiquetas eram trocadas após o vencimento dos alimentos. Os policiais encontraram no açougue hamburgueres artesanais à venda sem prazo de validade e um funcionário admitiu que reembalava peças de carne e colocava novas etiquetas de validade por determinação do chefe.

Mais de 40 kg de carnes nobres de boi e porco, que chegam a custar R$ 400 o quilo, seriam etiquetados com uma nova data de validade. O alimento apresentava aspecto escuro, segundo a polícia.

A polícia chegou ao açougue após denúncia anônima de um cliente. Funcionário do açougue, Valdemar da Silva Carreira Leite, de 48 anos, foi detido.

Com informações do R7