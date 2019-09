Polícia encontra em Barueri corpo de mulher desaparecida há duas semanas

Após duas semanas, a Polícia Civil encontrou na tarde desta segunda-feira (23), em uma área de mata em Barueri, um corpo que seria de Mariza Ferreira da Silva, de 50 anos, moradora de Jandira que estava desaparecida desde o dia 8, um domingo.

De acordo com o “Cidade Alerta”, da Record TV, o assassino seria um homem com quem ela supostamente mantinha um caso extraconjugal. Ele está preso e teria contado à polícia sobre a localização do corpo.

No momento da publicação deste texto, às 17h55 de 23/09, policiais e bombeiros faziam operação para retirar o corpo que seria de Mariza da área onde teria sido deixado.