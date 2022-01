Polícia encontra três corpos em cemitério clandestino em Carapicuíba

A Polícia Civil encontrou três corpos enterrados em uma área de mata, em Carapicuíba, na tarde desta segunda-feira (24).

publicidade

A suspeita é de que o terreno, localizado na rua José Guardino, Parque Primavera, seria utilizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para o descarte de vítimas julgadas pelo “tribunal do crime”.

Ao menos 30 corpos estariam enterrados no cemitério clandestino, segundo a Polícia Civil, que está no local com o apoio de cães farejadores e do Corpo de Bombeiros.

publicidade

Os três corpos localizados até o momento ainda não foram identificados. O caso é acompanhado pelo 1° DP de Carapicuíba.

Com informações do R7