Polícia estoura fábrica de drogas em Osasco e prende traficante

A Polícia Militar encontrou uma residência em que funcionava uma fábrica de drogas, no Centro de Osasco, na noite deste domingo (23). Uma mulher foi detida.

Durante um patrulhamento na região central do município, policiais da Força Tática abordaram um casal com atitude suspeita. Eles estavam em frente a uma casa. O homem conseguiu fugir. A mulher, que também tentou fugir, foi presa pelos agentes. Ela quebrou o celular no chão antes de ser detida.

Dentro da casa, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas sendo preparada e um alto valor em dinheiro. A suspeita confessou ser a responsável pelo preparo, administração e distribuição de drogas na região central de Osasco. À polícia ela disse ainda que quebrou o celular para que outros integrantes da quadrilha não fossem localizados.

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco, que deve seguir com as investigações para localizar e deter outros integrantes do grupo.

(Com informações do R7)

