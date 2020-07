Polícia estoura local que promovia rinhas de galo em Osasco

Em um local utilizado para promover rinhas, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 13 galos e 16 aves silvestres em situação de maus tratos, em Osasco. A operação, do 3º Pelotão de Barueri, com o apoio da equipe do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos osasquense, aconteceu nesta terça-feira (28).

No local foram identificados diversos elementos que comprovam a promoção de rinhas de galo, dentre eles um ringue utilizado para estimular o enfrentamento entre as aves, medicamentos e outros itens.

Também participou da operação uma equipe da perícia científica, que contribuiu com as investigações. Um homem foi detido e conduzido à delegacia. Ele irá responder criminalmente por maus tratos de animais silvestres e domésticos.

O Departamento de Fauna e Bem-estar Animal de Osasco atua na fiscalização de denúncias. As situações de maus tratos de animais e abandono são crimes gravíssimos e podem ser denunciados à Central 156.