Polícia Federal investiga fraudes no auxílio emergencial em Barueri e Carapicuíba

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta segunda-feira (21), mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes no Auxílio Emergencial em Barueri e Carapicuíba. Eles teriam desviado cerca de R$ 1 milhão em benefícios.

A operação chamada “Decipit” cumpre oito mandados nas cidades de Barueri, Carapicuíba e no Rio de Janeiro. As investigações apontam que o grupo usava listas de pessoas que contavam nos sites dos tribunais regionais eleitorais (TREs), que não votaram nas últimas três eleições. Os suspeitos pegavam esses dados e faziam o cadastro no site do governo federal para conseguir indevidamente o benefício pelo aplicativo Caixa Tem.

Ainda segundo a polícia, os investigados cadastravam chips de celular em nome dos beneficiários e documentos falsos para fazer parecer com que a cadastro no Auxílio emergencial fosse verdadeiro.

O suspeito de liderar a quadrilha foi preso em flagrante, na manhã de hoje (21), no Rio de Janeiro, por falsificação de documento. Em 2016, ele já havia sido preso pela Polícia Civil do Paraná pelo mesmo crime e estelionato. Outras cinco pessoas são investigadas pela operação Decipit.