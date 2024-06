Polícia investiga assassinato de entregador a tiros em Carapicuíba

A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de um homem, de 32 anos, com vários disparos de arma de fogo, em Carapicuíba. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, no bairro Cidade Ariston.

A vítima trabalhava como entregador e estava em frente a uma pizzaria, na rua Jaú, quando foi surpreendida por um indivíduo que chegou atirando.

A Polícia Militar foi acionada e o entregador chegou a ser levado ao pronto socorro da Vila Dirce, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Já o atirador fugiu e ainda não foi identificado. Também não se sabe o que motivou o crime que chocou moradores do bairro e do entorno, que se assustaram ao ouvir o barulho dos tiros.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota ao Visão Oeste, que foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística da Polícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio consumado no 1º DP de Carapicuíba, que prossegue com as investigações.