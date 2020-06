O Cartório Eleitoral da Zona 315, que fica em Osasco, pegou fogo no final da tarde deste domingo (21). Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

Segundo informações preliminares, as urnas eletrônicas e os computadores não foram comprometidos. Também não houve feridos.

A polícia investiga as causas do incêndio. Ainda no domingo, uma perícia foi realizada no local, que está fechado devido a quarentena contra o novo coronavírus.