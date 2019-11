Polícia investiga execução de empresário em Osasco

A polícia investiga o assassinato do empresário Agnaldo Passos Santos, de 49 anos, morto com três tiros quando chegava em casa, na sexta-feira (8), em Osasco.

O caso foi tema de reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV, exibida nesta terça-feira (12) – assista abaixo. Diretor administrativo de uma escola em Presidente Altino, Agnaldo estava no carro com a esposa entrando na garagem de casa, quando o assassino chegou em outro carro, um Toyota Etios branco, e bloqueou o portão, para evitar que fosse fechado.

Agnaldo desceu do veículo para questionar o outro motorista. O criminoso perguntou se ele era o Agnaldo. Quando o empresário respondeu que sim, o bandido deu pelo menos três tiros nele, voltou a seu carro e fugiu sem levar nada.

Segundo a esposa do empresário, ele vinha sofrendo ameaças nas redes sociais e em ligações telefônicas. Ao enteado, chegou a dizer que queria comprar uma arma para proteger a si mesmo e a mulher. A viúva conta que, dias antes do crime, o casal achou ter sido perseguido por dois motoqueiros.

O caso é investigado pelo 9º DP de Osasco.