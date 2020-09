Polícia investiga execução de jovem com 11 tiros por assassinos encapuzados em Barueri

A Polícia Civil de Barueri investiga a execução de um jovem de 20 anos com 11 tiros, ocorrida no Jardim Belval, em Barueri.

O jovem estava em um carro Gol branco, que dirigia, quando o veículo foi cercado por outro, de onde desceram dois homens encapuzados e dispararam contra ele. O irmão, que também chegou a ser atingido, na mão, e o primo da vítima estavam no banco de trás do veículo e sobreviveram. O crime aconteceu no Jardim Belval, em Barueri, na semana passada.

A polícia tem diversas linhas de investigação para a execução do jovem. Entre elas, a de que tenha sido motivada por uma briga de trânsito, ou por algum tipo de vingança contra o rapaz. Há ainda a possibilidade de a morte estar relacionada à passagem pela Justiça que o irmão da vítima teve por tráfico de drogas.

“A linha de investigação é muito ampla. Pode ter sido uma discussão de trânsito, pode ter sido um acerto de contas, pode ter sido uma tentativa de roubo…”, declarou o delegado responsável pelo caso, Celso Luiz de França, ao “Brasil Urgente”, da Band. A ocorrência foi registrada como homicídio e duas tentativas de homicídio. (Com informações do “Brasil Urgente”, da Band)