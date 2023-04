Polícia liberta refém e recupera caminhão roubado em Osasco

Ontem (25), a equipe do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Osasco, foi acionada para investigar uma denúncia de cárcere privado. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um indivíduo em frente a uma residência que demonstrou nervosismo com a chegada das equipes. Ao adentrarem o imóvel, encontraram um senhor que informou aos militares que era vítima de sequestro e que seu caminhão havia sido roubado momentos antes.

Durante a busca no local, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 municiada, uma réplica de pistola e a chave de um veículo dublê, que havia sido roubado. Após consulta, foi constatado que o criminoso responsável pelo cárcere era procurado pela Justiça por homicídio.

A ocorrência, que recebeu apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque, foi apresentada no Distrito Policial da região, onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça.

