Policia Militar auxilia moradora do Santa Maria a realizar parto em casa

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) realizou um parto na casa de uma moradora do Santa Maria, em Osasco, no dia 27 de fevereiro.

Publicidade

A equipe de policiais militares pertencentes a Base Comunitária Conjunto dos Metalúrgicos, Sd PM Teixeira e Sd PM Cavalcante, foram acionados pois uma mulher estava em trabalho de parto e não conseguia se dirigir ao hospital pois havia um carro na frente da garagem de sua casa.

Recepcionados por Janflavio, marido de Marcilene, e sem tempo de levá-la ao hospital, a equipe iniciou os procedimentos para realizar o parto. O nascimento de Lucas Miguel ocorreu na residência com o auxílio dos policiais.

Marcilene estava com um sangramento forte que os policiais não conseguiam estancar. Devido à gravidade, eles conduziram Marcilene e o recém-nascido até o UPA do Jardim Conceição que prestou os primeiros atendimentos. Posteriormente eles foram encaminhados ao Hospital Amador Aguiar. Ambos passam bem.