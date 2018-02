Policia Militar prende homem por tráfico de cocaína no Jardim Padroeira

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) realizou, no dia 14, a prisão de um indivíduo por Tráfico de Entorpecentes, na Rua Sizenando Gomes de Sá, no Jardim Padroeira, em Osasco.

Publicidade

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um suspeito e, ao ser abordado, foram encontrados R$ 237,00 reais em dinheiro e 65,8 gramas de cocaína em posse do indivíduo, que foi detido no local.

Os policiais o conduziram ao 5º Distrito Policial, apresentado a ocorrência à autoridade de plantão que elaborou o Boletim de Ocorrência por Tráfico de Entorpecentes. O homem permaneceu à disposição da justiça.