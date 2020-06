Polícia prende 2 de quadrilha que age no Rodoanel, em Osasco, e recupera moto

A polícia prendeu dois, de seis criminosos flagrados em vídeo roubando uma moto de alta cilindrada e os pertences de um motociclista na alça de acesso entre a rodovia Castello Branco e o Rodoanel, no Km 18, em Osasco.

No assalto registrado em vídeo, na última sexta-feira (19), os criminosos aguardam na lateral da pista e, quando a moto se aproxima, dois deles apontam objetos que parecem ser armas em direção ao motociclista, que para. Mais assaltantes cercam a vítima e a quadrilha rouba, além do veículo, outros pertences dele, como carteira, celular e capacete.

Em buscas pela região, policiais conseguiram deter dois dos bandidos, um deles num campo de futebol nas redondezas do local do assalto, e outro na casa do pai, segundo informações do “Brasil Urgente”, da Band. Outros dois ladrões foram identificados e são procurados.

O veículo roubado foi recuperado em uma área de mata na região.