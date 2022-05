Polícia prende quadrilha com carga roubada de alimentos em Vargem Grande Paulista

Cinco homens foram presos, em Vargem Grande Paulista, flagrados com carga alimentícia roubada nessa quarta-feira (11). O flagrante foi efetuado por policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Deic).

Durante as investigações, os policiais identificaram o galpão onde a quadrilha mantinha as cargas roubadas. Um homem foi abordado quando entrava no galpão e mais quatro homens foram surpreendidos lá dentro.

Eles usavam maquinário industrial para remarcar produtos alimentícios com nova data de validade para serem revendidos no mercado em condições impróprias para o consumo.

Foi requisitada perícia no local e as mercadorias, equipamentos e documentos foram apreendidos e servirão para instrução de Inquérito Policial.

Os suspeitos responderão por crime contra as relações de consumo.