Polícia prende acusado de roubo de caminhão no Jardim Aliança, em Osasco

Nessa quarta-feira (23), um homem foi preso em flagrante pelos policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar pelo envolvimento em um roubo de caminhão no Jardim Aliança, zona norte de Osasco.

Tão logo foi informada sobre o roubo do caminhão, a Polícia iniciou as buscas pelos acusados. O veículo foi localizado estacionado no bairro. Os suspeitos, ao perceberem a presença da equipe policial, fugiram. Um deles foi preso logo em seguida, ao tentar fuga por meio de um córrego, próximo do local.

A ocorrência foi apresentada no 4º Distrito Policial, onde o indivíduo permaneceu preso após ser reconhecido pela vítima do roubo. O caminhão, carregado com móveis, foi devolvido ao proprietário.

