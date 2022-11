Polícia prende dois em flagrante por furto de veículos no centro de Osasco

Os policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois indivíduos nessa terça-feira (29) em Osasco por furto de veículo. Os dois foram pegos em flagrante enquanto mexiam em um GM/Onix estacionado.

A equipe policial, que estava em patrulhamento, foi alertada por um transeunte sobre a conduta dos dois indivíduos e, com a aproximação dos policiais, os dois homens saíram de perto do veículo, mas acabaram sendo abordados.

Com eles foram encontrados um módulo, uma tesoura e uma chave de fenda, bem os seus celulares.

Os abordados foram questionados sobre o que estavam fazendo. Informalmente confessaram que estavam furtando o veículo GM/Onix e que furtam veículos na área central de Osasco e em Pirituba. Disseram ainda que levariam o Onix para um lugar que iriam escolher, e que receberiam a quantia de R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente.

O veículo GM/Onix estava ligado, com um módulo que não era original do veículo e com o painel estourado. A vítima compareceu ao local e junto com o veículo foi conduzida até o 5° Distrito Policial de Osasco, onde os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça.