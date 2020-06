Polícia prende mulher que enviava comprimidos abortivos pelo Correio

Uma mulher de 30 anos foi presa pela Polícia Civil acusada de vender e enviar comprimidos abortivos pelos Correios. A prisão ocorreu no bairro na Casa Verde, na Capital, na tarde desta terça-feira (2).

A polícia chegou à suspeita após investigações indicarem que um grupo de mulheres comercializava e enviava remédios controlados por meio dos Correios.

Na agência, abordaram a suspeita , que tinha um extrato que confirmava o envio recente de 37 correspondências. Como as embalagens ainda se encontravam na agência, elas foram apreendidas e dentro delas encontradas, além dos medicamentos, vidros com um líquido transparente, agulhas e seringas.

Questionada, a mulher confessou que havia sido contratada para a prática por uma desconhecida e que existiam mais comprimidos em sua casa.

Os agentes se deslocaram até o imóvel, onde foram apreendidas 104 cartelas de um medicamento abortivo, totalizando 1.560 comprimidos, além de outros 270 comprimidos avulsos do mesmo medicamento. Uma sacola plástica com mais comprimidos, de um medicamento diferente, também foram recolhidos no local.

A mulher foi presa em flagrante e levada à delegacia, onde foi autuada em flagrante por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.