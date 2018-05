Polícia prende suspeito de executar mulher no Jardim Roberto, Osasco

A Polícia Civil prendeu esta semana o suspeito de ter executado a tiros Tatiane Moraes da Silva, de 29 anos, na noite de 25 de abril, em frente a casa dela, na rua Inácio de Souza, no Jardim Roberto, Osasco. Thiago Garcia, de 32 anos, foi detido no prédio onde mora. A suspeita é de que ele tenha matado Tatiane por ter raiva da amizade dela com sua ex-namorada.

Thiago tinha um relacionamento turbulento com a ex, que chegou a registrar boletins de ocorrência contra ele por agressão e ameaças. Em brigas com a ex, ele reclamava do relacionamento dela com Tatiane. O suspeito não gostava da proximidade das duas e do fato de a ex sair para se divertir junto à amiga.

Imagens do prédio onde Thiago mora mostram ele saindo na noite do crime em um carro utilitário branco, o mesmo que teria sido usado no crime.

Tatiane aguardava a abertura da garagem para entrar com o carro em casa quando um homem desceu de uma Fiorino branca e disparou contra ela, que levou cinco tiros.

Mãe viu filha ser executada

A mãe de Tatiane, que aguardava a filha entrar em casa, presenciou tudo. “Eu gritei: cara, mata eu, mas não mata minha filha, pelo amor de Deus, ela é minha criança”, lembrou, aos prantos, à Band. “Quando cheguei, minha filha estava toda lavada de sangue, abracei, beijei ela”.

A Polícia investiga se Thiago agiu sozinho ou teve um comparsa. O suspeito se diz inocente.

Com informações da Record TV.