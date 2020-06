Polícia procura assassino de caseiro encontrado morto em sítio em Santana de Parnaíba

Um caseiro de 76 anos foi encontrado morto no sítio onde trabalhava em Santana de Parnaíba. A vítima teve pertences pessoais e o dinheiro, que tinha acabado de receber, roubados no dia do crime.

O idoso foi encontrado sem vida por uma vizinha. O corpo estava na cama do quarto, no sítio onde ele era caseiro, e tinha muitas marcas de agressão. A família acredita que ele teria sido morto quando estava dormindo.

O idoso era muito conhecido na vizinhança e sempre defendia uma vizinha das agressões que sofria do próprio filho. Os familiares acusam esse rapaz, que já havia ameaçado o idoso, de ser o autor do crime. Para eles, Paraílho foi morto com uma ferramenta que sumiu do carro da vítima.

A família acredita ainda que o criminoso teria contado com a ajuda de outra pessoa para tirar a vida do idoso. “Provavelmente não fez isso sozinho. Ele já foi visto com outro rapaz”, disse uma filha da vítima ao Balanço Geral, da Record.

A polícia procura por pistas que possam levar ao assassino na casa do idoso e no carro dele, que foi encontrado em Itapevi no mesmo dia do crime. O Caso é investigado pelo DP de Santana de Parnaíba.