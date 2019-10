Polícia procura homem acusado de matar a ex a facadas em Carapicuíba

A polícia procura por Alexandre Maximiano, de 38 anos, acusado de matar a ex-companheira, Maria Madalena da Silva, 48, com sete facadas nas costas em frente a um restaurante na região central de Carapicuíba.

O homem tinha histórico de agressões contra a mulher, que chegou a ter uma medida protetiva contra ele. Alexandre não aceitava o fim do relacionamento. A perseguia e ameaçava.

Na madrugada do crime, ele viu Maria Madalena entrando no restaurante com um homem e foi atrás dela. Os dois discutiram dentro do estabelecimento e, depois, em frente a ele, até que ele a esfaqueou e fugiu. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ela deixa três filhos.

Alexandre está foragido. Ele já teve a prisão decretada pela Justiça. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a chegar ao paradeiro de Alexandre, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, e a Polícia Militar 190. (Com informações do “Brasil Urgente”, da Band)