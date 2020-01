Polícia procura homens filmados atirando pedras em carros na Castello, em Osasco

Policiais militares fazem buscas na tarde desta quarta-feira (15) para tentar encontrar os homens flagrados em vídeo (assista abaixo) atirando pedras em veículos que trafegavam pela Castello Branco na altura de Osasco.

As imagens viralizaram nas redes sociais nesta quarta. As buscas da polícia são feitas em áreas nos arredores do trecho da rodovia.

Nos últimos meses, motoristas que trafegam pela rodovia têm sido vítimas de crimes nos quais criminosos atiram pedras ou as colocam na pista para quebrar os veículos e forçar a parada, para roubarem.

Em dezembro, armadilhas feitas por bandidos para roubar motoristas na rodovia Castello Branco, no trecho entre Osasco e São Paulo, foram tema de reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV (assista abaixo).

Além disso, um outro vídeo mostrou bandidos atacando um motociclista no Km 19, entre Osasco e Carapicuíba.

