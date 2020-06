Polícia procura por ex-companheiro de jovem encontrada morta em Osasco

A polícia procura pelo principal suspeito de matar e enrolar o corpo de Aline Albuquerque, de 23 anos, em um cobertor, em Osasco. O ex-companheiro da vítima, que coleciona ao menos outros dois homicídios e várias identidades está foragido.

O homem que se identificava como Índio, Lucas, Antônio ou Netinho teria fugido com os documentos de Aline e com a parcela do auxílio emergencial da jovem, que foi encontrada morta no dia 2 de junho, no Ayrosa.

Os vizinhos da vítima confirmaram que Aline era agredida diariamente. Segundo parentes, a vítima teria terminado o relacionamento e teria voltado à casa onde morava com o rapaz para buscar seus pertences pessoais.

Publicidade

Aline fez o último contato com a família no dia 25 de maio. Dias depois, sacou a parcela do auxílio emergencial e não deu mais notícias.

Aline conheceu o rapaz em um posto de combustível onde trabalhava, em Brasília. Após assumir um relacionamento, os dois decidiram morar em Osasco. A vítima teria descoberto o passado criminoso do rapaz, mas dizia para a família que acreditada na mudança dele.

O resultado da perícia vai revelar a causa da morte de Aline. A principal suspeita é de que ela tenha sido envenenada ou asfixiada.