Polícia recupera moto roubada em Osasco

Os policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recuperaram ontem (18) uma motocicleta furtada no bairro Jd. Munhoz Junior, zona norte de Osasco.

publicidade

A equipe estava realizando patrulhamento no local quando avistou uma motocicleta com as características já conhecidas pelos policiais militares. Os policiais então realizaram a abordagem.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém nas pesquisas minuciosas, foi verificado adulterações nos sinais identificadores do veículo, sendo identificado como produto de furto de 16/09/2022.

publicidade

O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, para as medidas necessárias.