Polícia resgata 5 sequestrados de cativeiro em área de mata em Osasco

Nesta quinta-feira (3), cinco vítimas de sequestro foram resgatadas por policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em uma área de mata em Osasco.

Eles eram caminhoneiros vítimas de uma quadrilha que age com roubos de carga nas rodovias da região, como a Castello Branco e o Rodoanel. Eram mantidos em cárcere na área de mata, na região da Vila Menck, em Osasco, enquanto criminosos retiravam as cargas dos caminhões.

A polícia chegou ao local após uma vítima, resgatada no bairro Perus, São Paulo, afirmar ter a impressão de que o cativeiro ficava em Osasco. Em buscas, os policiais conseguiram encontrar o local usado como cativeiro, cerca de 15 metros mata a dentro, após avistarem uma clareira com seis indivíduos, as cinco vítimas um membro da quadrilha os vigiando.

Foram apreendidas duas armas, o bandido que vigiava as vítimas foi preso e um caminhão foi recuperado, no Jardim Belval, em Barueri.

A ocorrência foi registrada no 7º DP de Osasco.