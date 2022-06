Polícia Rodoviária apreende meia tonelada de maconha em Itapevi

A Polícia Rodoviária apreendeu, na madrugada desta terça-feira (28), um caminhão carregado com meia tonelada de maconha, na rodovia Castello Branco, em Itapevi.

A apreensão ocorreu por volta das 1h, no km 35 da rodovia, onde a equipe do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram o motorista do caminhão.

Durante uma vistoria no veículo, foram localizados 522 tabletes de maconha, totalizando 547 kg, e mais 11 kg de skunk. O caso foi registrado no DP de Itapevi, onde o caminhoneiro foi encaminhado.

