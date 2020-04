Policiais de Osasco estouram central de distribuição de álcool em gel falso e prendem 1

Após abordarem um suspeito em Osasco, policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise / Demacro) descobriram, na quarta-feira (1º), uma central de distribuição de álcool em gel e shampoos falsificados e prenderam um homem.

Na abordagem, o suspeito contou aos policiais que havia comprado a caixa de álcool gel para uso próprio e que as havia adquirido em um imóvel no bairro do Jaraguá, zona Noroeste de São Paulo.

Os policiais foram até o local indicado e, nele, foram apreendidas 15 caixas fechadas com 25 frascos de álcool em gel de 500 ml falsificados e 11 galões de 50 litros com substância para envasar os frascos vazios, além de diversos outros materiais de insumo para manipulação dos produtos.

O morador da residência, de 33 anos, confessou aos policiais a manipulação das mercadorias para posterior venda. Ele foi preso em flagrante.