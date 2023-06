Policiais de Osasco localizam bebê sequestrada

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, localizado em Osasco, conseguiram encontrar uma bebê que havia sido sequestrada no sábado (3).

A equipe estava em patrulhamento quando foi acionada para atendimento de ocorrência de desaparecimento de criança. A mãe informou que ao acordar se deu conta do desaparecimento de sua filha recém-nascida e que desconfiava de uma mulher que havia frequentado sua casa mais cedo.

Em contato telefônico com a suspeita, os policiais conseguiram escutar o choro de um bebê. Questionada quanto ao choro, a suposta raptora não respondeu e desligou o telefone.

Em uma nova chamada telefonica, já com a localização da casa, a guarnição informou que o imóvel estava cercado pelos policiais, fazendo com que a mulher se rendesse, saindo da casa com a recém-nascida no colo.

A bebê, com 7 dias de vida, foi entregue à sua mãe e encaminhada ao Hospital para cuidados médicos. A sequestradora foi encaminhada ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.