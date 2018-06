Policiais militares salvam caminhoneiro que era feito refém em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na manhã desta quarta-feira, 6, na rua dos Imigrantes Italianos, Jardim São Pedro, Osasco, três ladrões de carga enquanto eles mantinham o motorista de um caminhão roubado como refém.

De acordo com a PM, em patrulhamento a equipe de policiais suspeitou de um corsa com quatro indivíduos em seu interior. Foi realizada a ordem de parada, os suspeitos não obedeceram e tentaram fugir.

Após perseguição, foi realizada a abordagem e, durante busca pessoal, foi encontrado no interior do veículo uma pistola Taurus calibre .765 com numeração suprimida e um carregador com 04 (quatro) munições intactas.

Após questionar os indivíduos, os policiais descobriram que um dos integrantes do veículo era uma vítima que estava sendo mantida como refém pelos três criminosos, que o haviam abordado enquanto conduzia um caminhão com carga de carnes e batatas.

Enquanto parte dos integrantes da quadrilha levaram o caminhão e a carga, os outros o mantiveram refém e o conduziram ao corsa. O caminhão roubado não foi localizado.

A ocorrência foi registrada no 8º DP.