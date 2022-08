Policiais salvam a vida de gatinho preso dentro de motor de carro no Mutinga

Policiais militares salvaram a vida de um gato que estava preso dentro do motor de um veículo, na manhã desta quinta-feira (18), no Jardim Mutinga, em Osasco.

publicidade

Os PMs Vasconcelos e Davi foram surpreendidos por uma senhora que pedia ajuda para retirar o bichinho do motor de seu carro. Diante da situação, o carro foi colocado em uma plataforma de troca de óleo para que os policiais conseguissem acalmar o gato e retirá-lo sem lesões.

Após ser retirado do motor, o gatinho foi limpo pelo policial Vasconcelos, que o acomodou dentro de uma caixa de papelão e, em seguida, voltou para casa junto com a condutora do veículo.

publicidade