Policiais salvam a vida de menino de 3 anos em Cotia

Durante patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares Km 26, na Granja Viana, em Cotia, por volta das 14h deste sábado (26), policiais do 2° Batalhão de Polícia de Choque foram acionados por um funcionário de uma churrascaria, dizendo que havia um menino de 3 anos desfalecido no interior do local.

Prevendo que o resgate demoraria, em razão de a rodovia estar completamente congestionada devido a um acidente recente, a equipe então optou por socorrer a criança na viatura.

O menino estava desacordado e sem sinais vitais, motivando a equipe a realizar a liberação das vias aéreas e massagem cardíaca durante todo o trajeto até hospital. Quando estavam próximos ao PS, o pequeno Guilherme recobrou a consciência.

Publicidade

A criança foi atendida pela equipe médica e permaneceu internada. Mais tarde, os policiais souberam que Guilherme já estava bem, graças ao imediato socorro prestado por eles mesmos.

Parabéns ao Sargento Thales e aos Cabos Guilherme, Marcelo e Santiago!