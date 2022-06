Policial é preso suspeito de matar a companheira em Santana de Parnaíba

Um policial militar suspeito de matar a companheira foi preso, na estrada Sítio do Moinho, em Santana de Parnaíba. Caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (17).

A vítima, de 22 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo, chegou a ser encaminhada ao pronto-socorro Santa Ana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O celular do casal e a arma do PM foram apreendidos e encaminhados para perícia. Também foram solicitados exames periciais no local do crime.

Detido, o policial foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo. Já o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, onde seguem as investigações.