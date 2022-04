Policlínica de Barueri tem vagas de emprego para profissionais de saúde, atendente e limpeza

A Policlínica Cruz Preta, no Engenho Novo, em Barueri, está com vagas de emprego abertas para cargos de atendente, auxiliar de limpeza, líder e limpeza, nutricionista, psicólogo e enfermeiro. A unidade de saúde, gerida pelo Instituto Brasil de Gestão Pública (Ibragesp), segue com o processo seletivo até quinta-feira (7).

São cinco vagas para atendente e uma para atendente “Posso Ajudar?” (jornada de 36 horas semanais), duas de auxiliar de limpeza, uma para líder de limpeza, uma para nutricionista e uma para psicólogo(a) (jornada de 44 horas semanais), e uma para enfermeiro(a) (jornada de 40 horas semanais).

Para os cargos de atendente é preciso ter ensino médio completo e experiência de mais de seis meses na área de atuação. Para enfermeiro(a) exige-se curso superior completo em Enfermagem e registro ativo no Coren (Conselho Regional de Enfermagem). Ensino fundamental completo e experiência de mais de seis meses também são exigidos para líder de limpeza.

A vaga de nutricionista exige curso superior completo em Nutrição e registro ativo no CRN (Conselho Regional de Nutricionistas). No caso da seleção de psicólogo(a) é necessário ter curso superior completo em psicologia e registro ativo no CRP (Conselho Regional de Psicologia).

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Policlínica de Barueri:

Os interessados nas vagas de emprego devem realizar a inscrição até às 17h do dia 07/04 exclusivamente pelo e-mail contato@ibragesp.org.br, enviando o currículo como documento anexo e colocando a vaga escolhida no assunto da mensagem. O e-mail também pode ser utilizado para eventuais dúvidas no processo seletivo.

O edital completo do processo seletivo pode ser consultado no site da Ibragesp.