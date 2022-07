Policlínica do Engenho Novo, em Barueri, passa atender 7 novas especialidades

A Policlínica do Engenho Novo, em Barueri, está oferecendo à população sete novas especialidades, que se somam às outras 15 já oferecidas gratuitamente.

As mais recentes especialidades são: hepatologia adulto e infantil, mastologia, neurologia infantil, psiquiatria adulto, vascular e nutrição. As que já eram oferecidas são: cardiologia, dermatologia, endocrinologia adulto e infantil, gastroenterologia adulto e infantil, geriatria, ginecologia, neurologia adulto, pneumologia adulto, proctologia, psiquiatria infantil, reumatologia adulto, urologia e psicologia. O equipamento também está habilitado a proceder pequenas cirurgias (relacionadas à dermatologia).

Com a chegada das novas especialidades a capacidade de atendimento da unidade quase dobrou. Até março, a previsão de realização de atendimentos era de 4.998 consultas médicas e 306 consultas não médicas. A partir de abril, os números aumentaram para 8.290 consultas médicas e 680 consultas não médicas.

Para passar por uma consulta com qualquer uma das especialidades, os pacientes devem primeiro procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que vai fazer uma avaliação do seu quadro clínico e, se for necessário, encaminhar para o atendimento especializado. O paciente deve apresentar a guia de encaminhamento obtida na UBS.