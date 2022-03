Políticos do PDT celebram filiação e pré-candidatura de Elvis Cezar

A filiação e a pré-candidatura do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar pelo PDT foi celebrada pelos colegas da nova sigla.

De acordo com Antônio Neto, presidente do PDT da capital, o nome de Cezar foi cogitado quando o partido iniciou uma busca sobre possíveis nomes para a candidatura ao governo.

“Analisando aqui na região metropolitana, encontramos um jovem, prefeito reeleito, com um trabalho muito bom de reorganização das contas públicas, dos índices sociais, que elegeu seu sucessor e saiu com uma aprovação muito grande. Então nós tivemos a ousadia. Ele tem todas as condições para representar muito bem o PDT, porque é comprometido com seu município e com seu Estado”, conta Neto, que intermediou o convite de Carlos Lupi, presidente nacional do partido, ao parnaibano.

Segundo Neto, será ‘fácil’ apresentar Elvis ao Estado, durante a campanha. “As pesquisas mostram que 76% dos paulistas não têm candidato a governador. O PDT está organizado no Estado inteiro. Vamos levar o nome do Ciro e do Elvis, um nome novo, com muita vontade e competência”, ressalta.

Gleides Sodré, vice-presidente estadual do PDT, ex-candidata a vice-governadora e diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, também dá as boas vindas ao novo membro e destaca que o jovem ex-prefeito pode ajudar a ressignificar as escolhas para o governo estadual. “Elvis é bem-vindo ao PDT. Ele teve uma ótima avaliação quando foi prefeito de Santana de Parnaíba. É um homem com espírito público. A sociedade precisa fazer essa releitura sobre as candidaturas ao governo do Estado. Acho que ele vem para somar em um ano muito importante, em que teremos muitas coisas pra reconstruir e seu nome é forte do ponto de vista político”, avalia.

“Sua juventude e experiência trazem para o PDT novas possibilidades para alavancarmos a candidatura do Ciro e também aumentar a bancada de deputados e deputadas aqui no Estado”, considera Gleides, já visualizando as oportunidades do partido com a nova filiação.

Milton Cavalo, que foi presidente do PDT Osasco, é presidente do PDT Cotia e faz parte da Executiva Estadual do partido, também avalia que a candidatura Cezar pode representar novas perspectivas para o partido na região e no Estado. “A vinda do Elvis Cezar e de seu pai, o deputado estadual Cezar, para nós do PDT, para região e para o projeto político a que se refere a candidatura do Ciro é um passo significativo. A nossa região é muito importante, com milhões de eleitores, e a última candidatura de algum político ao governo do Estado de SP que tivemos foi do Francisco Rossi, que por coincidência também foi pelo PDT. A impressão que temos é que essa candidatura vem somar e ajudar o fortalecimento do PDT regionalmente”, considera.