Políticos e personalidades de Osasco e região lamentam a morte de Glória Maria

Na manhã desta quinta-feira (2), políticos e personalidades de Osasco, Carapicuíba, Itapevi e região manifestaram pesar pela morte de Glória Maria, ícone do jornalismo e da TV brasileira, aos 73 anos. Entre eles, os prefeitos de Carapicuíba, Marcos Neves, de Itapevi, Igor Soares, além de vereadores, deputados e artistas.

publicidade

“Infelizmente, hoje perdemos um grande ícone do jornalismo. Glória Maria fez um trabalho marcante com entrevistas e reportagens, que ficarão eternizadas na história da televisão brasileira. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares”, escreveu o prefeito Marcos Neves (PSDB), nas redes sociais.

Igor Soares (Podemos) disse que foi surpreendido com a notícia do falecimento da jornalista. “Ainda impactado com a notícia, não posso deixar de lembrar da sua linda trajetória no jornalismo da tv brasileira. Mulher, negra, filha de um alfaiate e de uma dona de casa, Glória Maria é um ícone de inteligência, sucesso e garra. Com muito trabalho e carisma, consolidou sua imagem como uma das mulheres mais conhecidas e empoderadas do jornalismo atual, tornando-se um grande exemplo para todas mulheres” afirmou. “Descanse em paz. Que Deus conforte sua família, amigos e suas lindas filhas ainda jovens, mas orgulhosas da grande mãe que tiveram”, completou o prefeito de Itapevi.

publicidade

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) também lamentou a morte de Glória: “Grande profissional que fez carreira contando histórias e trazendo notícias da forma mais humana possível, Glória rompeu barreiras e tornou-se referência, sobretudo para as mulheres e negros. Deixo um abraço solidário aos familiares, amigos e a todos admiradores neste momento de dor. Glória Maria Presente”.

publicidade

O vereador Emerson Osasco (Rede) escreveu: “Luta e Coragem são algumas das palavras que definem a trajetória de Glória Maria. Inovadora, em muitas vezes a primeira pessoa, mulher, preta em matérias impressionantes, estava lá na primeira transmissão em cores, e em tantas matérias corajosas, assim como ela. Firme contra a ditadura, vítima de racismo se posicionou e expôs ao vivo quem não permitiu que ela fizesse uma matéria. Como a própria Glória Maria dizia ‘Sou uma revolução ambulante’. Faz parte da representatividade negra, mulheres, inspiração. Descanse em paz em toda glória! Seu legado permanece vivo!”.

A cantora Lexa, moradora de Aphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, também se manifestou, nas redes sociais. “Gigante mulher! Referência. Bravura. Orgulho e talento! Você marca uma geração, Glória. Você faz parte da história e conquistas deste país. Vai em paz e força para os seus familiares”, escreveu.

Afastada das telas e reportagens, Glória estava internada em um hospital no Rio de Janeiro e lutava bravamente contra um câncer com metástases cerebrais, mas não resistiu às complicações da doença.

Glória foi pioneira como mulher negra no jornalismo brasileiro. Ela atuou no “Jornal Hoje”, “RJTV”, no “Bom Dia Rio”, além de ter sido a primeira repórter a aparecer em transmissão ao vivo no “Jornal Nacional”, também da TV Globo, e foi apresentadora do “Fantástico” por anos.

A profissional fez história no jornalismo brasileiro, lutou contra o racismo e se destacou ainda por embarcar em várias aventuras em suas reportagens, chegando a pular até de bungee jump.