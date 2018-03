Ponte do Helena Maria é reinaugurada e já está em funcionamento

Demolida no início de dezembro pela Prefeitura de Osasco após problemas estruturais, a Ponte do Helena Maria foi totalmente reconstruída e reaberta para tráfego de pedestres e veículos, no último sábado (10).

Publicidade

“Se nós não tivéssemos interditado a ponte, certamente teríamos tido um acidente fatal aqui. Entre os transtornos no trânsito e a segurança, nós escolhemos prezar pela segurança”, disse o prefeito, que na época da interdição recebeu críticas.

O secretário de Obras, Cláudio Monteiro, destacou algumas especificações da passagem: “Colocamos 18 brocas na fundação que chegam a 12 metros de profundidade, além disso, fizemos toda canalização para que a água do córrego não bata mais nas estruturas da ponte”.

Agora, com a ponte em funcionamento, o trânsito nas principais ruas e avenidas da região deve diminuir, já que o fluxo de veículos fluirá melhor.