Ponte Metálica ganha as cores da bandeira de Osasco para celebrar o aniversário da cidade

Para celebrar os 61 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, a Ponte Metálica ganhou uma iluminação especial com as cores da bandeira osasquense: verde, vermelho e branco.

“Nosso cartão postal com as cores da nossa bandeira em homenagem aos 61 anos de Osasco! Ficou lindo né? Deus abençoe a nossa cidade!”, escreveu o prefeito Rogério Lins ao compartilhar algumas fotos da iluminação nas redes sociais.

A iniciativa foi elogiada por munícipes: “Que lindo”, escreveu um. “Lindo demais, Osasco merece todas as homenagens”, escreveu outro osasquense. “Mesmo sendo natural da zona Sul de São Paulo, me sinto osasquense também. Faz 3 anos que moro aqui e a cidade ganhou meu coração”, comentou uma mulher.

Festividades de aniversário em Osasco

Além da iluminação da Ponte Metálica, a cidade de Osasco conta com uma programação especial para comemorar os seus 61 anos. No dia 19 de fevereiro, a Catedral de Santo Antônio realizará uma missa de celebração.

No dia 25 de fevereiro, será distribuído o maior cachorro-quente do Brasil, no Calçadão de Osasco. Já no dia 26, o público vai festejar ao som de Wesley Safadão e Barões da Pisadinha, que fazem show sem custos aos cofres públicos.

O prefeito Rogério Lins anunciou ainda um pacote de obras, que contemplarão as áreas da Saúde, Educação e Segurança Pública, com a entrega de nova UBS, notebooks aos alunos da rede municipal, aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, entre outras ações.