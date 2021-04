Ponto de Cultura Casaviva, em Osasco, realiza oficina online de brechó

Com foco no movimento internacional “Fashion Revolution” e na importância da economia criativa e sustentável, o Ponto de Cultura Casaviva – cultural e ambiental Osasco está com inscrições abertas para a Oficina Brechó. Serão 5 encontros que ocorrerão aos sábados, de 3 de abril a 1º de maio, das 9h às 11h30. As oficinas serão pela plataforma Zoom.

As oficinas serão conduzidas pelo convidado Jean Betto, formado em Visual Merchandising pela FAAP. Betto já administrou brechós e participou de projetos da Casa Cor.

Entre os temas a serem abordados estão economia criativa, história do brechó no Brasil, redes sociais, curadoria, visual e merchandising. As inscrições já podem ser realizadas neste link.

