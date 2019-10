Ponto facultativo do Dia do Professor é alterado para segunda-feira (14) em Cotia

Ponto facultativo do Dia do Professor é alterado para segunda-feira (14) em...

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, antecipou para segunda-feira (14) o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Professor, na terça-feira, 15 de outubro. Com a mudança, as escolas da rede municipal não terão expediente na segunda-feira, enquanto que na terça-feira as aulas acontecerão normalmente.

A administração municipal de Cotia justifica que a mudança do ponto facultativo “se mostra mais conveniente”.

O documento esclarece que dia 14/10 é considerado ponto facultativo exclusivamente para os servidores lotados na Secretaria de Educação. Os demais setores e departamentos públicos municipais funcionarão normalmente nos dias 14 e 15.